KIGU Cijena danas

Trenutačna cijena KIGU (KIGU) danas je $ 0.00357603, s promjenom od 38.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KIGU u USD je $ 0.00357603 po KIGU.

KIGU trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 196,913, s količinom u optjecaju od 55.00M KIGU. Tijekom posljednja 24 sata, KIGU trgovao je između $ 0.00355503 (niska) i $ 0.00588173 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.155138, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00355503.

U kratkoročnim performansama, KIGU se kretao -0.29% u posljednjem satu i -50.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KIGU (KIGU)

