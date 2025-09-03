KickPad (KPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00101729 24-satna najviša cijena $ 0.00103945 Najviša cijena ikada $ 4.51 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) -2.22%

KickPad (KPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103076. Tijekom protekla 24 sata, KPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00101729 i najviše cijene $ 0.00103945, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KPAD je $ 4.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KPAD se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KickPad (KPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 58.47K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 210.02K Količina u optjecaju 56.73M Ukupna količina 203,768,315.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KickPad je $ 58.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KPAD je 56.73M, s ukupnom količinom od 203768315.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 210.02K.