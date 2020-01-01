Kick (KICK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Kick (KICK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Kick (KICK) Informacije

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform.

Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO).

For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

Službena web stranica:
https://kickecosystem.com/
Bijela knjiga:
http://www.kickico.com/whitepaper

Kick (KICK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kick (KICK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 155.30K
$ 155.30K$ 155.30K
Ukupna količina:
$ 121.34M
$ 121.34M$ 121.34M
Količina u optjecaju:
$ 121.34M
$ 121.34M$ 121.34M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 155.30K
$ 155.30K$ 155.30K
Povijesni maksimum:
$ 0.188833
$ 0.188833$ 0.188833
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00127975
$ 0.00127975$ 0.00127975

Kick (KICK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Kick (KICK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KICK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KICK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KICK tokena, istražite KICK cijenu tokena uživo!

KICK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KICK? Naša KICK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.