Kick Logotip

Kick Cijena (KICK)

Neuvršten

1 KICK u USD cijena uživo:

-11.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kick (KICK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:06:14 (UTC+8)

Kick (KICK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.01%

-9.90%

-29.07%

-29.07%

Kick (KICK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00235489. Tijekom protekla 24 sata, KICKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00151815 i najviše cijene $ 0.00266337, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KICK je $ 0.188833, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KICK se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -9.90% u posljednjih 24 sata i -29.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kick (KICK)

$ 285.75K
$ 285.75K$ 285.75K

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kick je $ 285.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KICK je 121.34M, s ukupnom količinom od 121342748.7052923. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 285.75K.

Kick (KICK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kick u USD iznosila je $ -0.000259025183159526.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kick u USD iznosila je $ -0.0007881767.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kick u USD iznosila je $ -0.0010745144.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kick u USD iznosila je $ -0.001766862261401757.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000259025183159526-9.90%
30 dana$ -0.0007881767-33.46%
60 dana$ -0.0010745144-45.62%
90 dana$ -0.001766862261401757-42.86%

Što je Kick (KICK)

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Kick Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kick (KICK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kick (KICK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kick.

Provjerite Kick predviđanje cijene sada!

KICK u lokalnim valutama

Kick (KICK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kick (KICK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KICK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kick (KICK)

Koliko Kick (KICK) vrijedi danas?
Cijena KICK uživo u USD je 0.00235489 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KICK u USD?
Trenutačna cijena KICK u USD je $ 0.00235489. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kick?
Tržišna kapitalizacija za KICK je $ 285.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KICK?
Količina u optjecaju za KICK je 121.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KICK?
KICK je postigao ATH cijenu od 0.188833 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KICK?
KICK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KICK?
24-satni obujam trgovanja za KICK je -- USD.
Hoće li KICK još narasti ove godine?
KICK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KICK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Kick (KICK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.