Kick (KICK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00151815 24-satna najviša cijena $ 0.00266337 Najviša cijena ikada $ 0.188833 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -9.90% Promjena cijene (7D) -29.07%

Kick (KICK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00235489. Tijekom protekla 24 sata, KICKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00151815 i najviše cijene $ 0.00266337, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KICK je $ 0.188833, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KICK se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -9.90% u posljednjih 24 sata i -29.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kick (KICK)

Tržišna kapitalizacija $ 285.75K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 285.75K Količina u optjecaju 121.34M Ukupna količina 121,342,748.7052923

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kick je $ 285.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KICK je 121.34M, s ukupnom količinom od 121342748.7052923. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 285.75K.