KI (XKI) Informacije Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Službena web stranica: https://foundation.ki/ Kupi XKI odmah!

KI (XKI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KI (XKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 309.63K $ 309.63K $ 309.63K Ukupna količina: $ 946.14M $ 946.14M $ 946.14M Količina u optjecaju: $ 616.66M $ 616.66M $ 616.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 475.06K $ 475.06K $ 475.06K Povijesni maksimum: $ 0.506661 $ 0.506661 $ 0.506661 Povijesni minimum: $ 0.00028012 $ 0.00028012 $ 0.00028012 Trenutna cijena: $ 0.00050117 $ 0.00050117 $ 0.00050117 Saznajte više o cijeni KI (XKI)

KI (XKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KI (XKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XKI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XKI tokena, istražite XKI cijenu tokena uživo!

