KI (XKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.506661$ 0.506661 $ 0.506661 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.63% Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) -9.82% Promjena cijene (7D) -9.82%

KI (XKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XKI je $ 0.506661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XKI se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -9.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KI (XKI)

Tržišna kapitalizacija $ 307.00K$ 307.00K $ 307.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 471.30K$ 471.30K $ 471.30K Količina u optjecaju 616.30M 616.30M 616.30M Ukupna količina 946,143,121.0 946,143,121.0 946,143,121.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KI je $ 307.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XKI je 616.30M, s ukupnom količinom od 946143121.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 471.30K.