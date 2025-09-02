khaokheowzoo (KHEOWZOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01220061$ 0.01220061 $ 0.01220061 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.71% Promjena cijene (7D) +5.07% Promjena cijene (7D) +5.07%

khaokheowzoo (KHEOWZOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KHEOWZOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KHEOWZOO je $ 0.01220061, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KHEOWZOO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i +5.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu khaokheowzoo (KHEOWZOO)

Tržišna kapitalizacija $ 69.19K$ 69.19K $ 69.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.19K$ 69.19K $ 69.19K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,969,252.902135 999,969,252.902135 999,969,252.902135

Trenutačna tržišna kapitalizacija khaokheowzoo je $ 69.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KHEOWZOO je 999.97M, s ukupnom količinom od 999969252.902135. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.19K.