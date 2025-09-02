khaokheowzoo Cijena (KHEOWZOO)
khaokheowzoo (KHEOWZOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KHEOWZOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KHEOWZOO je $ 0.01220061, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KHEOWZOO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i +5.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija khaokheowzoo je $ 69.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KHEOWZOO je 999.97M, s ukupnom količinom od 999969252.902135. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.19K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz khaokheowzoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz khaokheowzoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz khaokheowzoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz khaokheowzoo u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+2.71%
|30 dana
|$ 0
|+6.06%
|60 dana
|$ 0
|-27.86%
|90 dana
|$ 0
|--
kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.
