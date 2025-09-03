Više o $KHAMOO

$KHAMOO Informacije o cijeni

$KHAMOO Službena web stranica

$KHAMOO Tokenomija

$KHAMOO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Khamoo Logotip

Khamoo Cijena ($KHAMOO)

Neuvršten

1 $KHAMOO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Khamoo ($KHAMOO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:10:09 (UTC+8)

Khamoo ($KHAMOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.86%

-2.86%

Khamoo ($KHAMOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $KHAMOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $KHAMOO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $KHAMOO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Khamoo ($KHAMOO)

$ 18.58K
$ 18.58K$ 18.58K

--
----

$ 18.58K
$ 18.58K$ 18.58K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Khamoo je $ 18.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $KHAMOO je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.58K.

Khamoo ($KHAMOO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Khamoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Khamoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Khamoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Khamoo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+2.99%
60 dana$ 0+25.02%
90 dana$ 0--

Što je Khamoo ($KHAMOO)

A memecoin base on a hippopotamus. Moodeng’s cousin. Only a month after Thailand's adorable baby hippo Moo Deng was unveiled on Facebook, her fame became unstoppable both domestically and internationally. Zookeeper Atthapon Nundee has been posting cute moments of the animals in his care for about five years. He never imagined Khao Kheow Open Zoo's newborn pygmy hippo would become an internet megastar within weeks. Cars started lining up outside the zoo well before it opened Thursday. Visitors traveled from near and far for a chance to see the pudgy, expressive 2-month-old in person at the zoo about 60 miles southeast of Bangkok. The pit where Moo Deng lives with her mom, Jona, was packed almost immediately, with people cooing and cheering every time the pink-cheeked baby animal made skittish movements. "It was beyond expectation," Atthapon told The Associated Press. "I wanted people to know her. I wanted a lot of people to visit her, or watch her online, or leave fun comments. I never would've thought (of this)." Moo Deng, which literally means "bouncy pork" in Thai, is a type of meatball. The name was chosen by fans via a poll on social media, and it matches her other siblings: Moo Toon (stewed pork) and Moo Waan (sweet pork). There is also a common hippo at the zoo named Kha Moo (stewed pork leg). "She's such a little lump. I want to ball her up and swallow her whole!" said Moo Deng fan Areeya Sripanya while visiting the zoo Thursday.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Khamoo ($KHAMOO)

Službena web-stranica

Khamoo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Khamoo ($KHAMOO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Khamoo ($KHAMOO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Khamoo.

Provjerite Khamoo predviđanje cijene sada!

$KHAMOO u lokalnim valutama

Khamoo ($KHAMOO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Khamoo ($KHAMOO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $KHAMOO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Khamoo ($KHAMOO)

Koliko Khamoo ($KHAMOO) vrijedi danas?
Cijena $KHAMOO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $KHAMOO u USD?
Trenutačna cijena $KHAMOO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Khamoo?
Tržišna kapitalizacija za $KHAMOO je $ 18.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $KHAMOO?
Količina u optjecaju za $KHAMOO je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $KHAMOO?
$KHAMOO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $KHAMOO?
$KHAMOO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $KHAMOO?
24-satni obujam trgovanja za $KHAMOO je -- USD.
Hoće li $KHAMOO još narasti ove godine?
$KHAMOO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $KHAMOO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:10:09 (UTC+8)

Khamoo ($KHAMOO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.