KEWL EXCHANGE (KWL) Informacije What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Službena web stranica: https://kewl.exchange Bijela knjiga: https://docs.kewl.exchange Kupi KWL odmah!

KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KEWL EXCHANGE (KWL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.54K $ 36.54K $ 36.54K Ukupna količina: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K Količina u optjecaju: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.54K $ 36.54K $ 36.54K Povijesni maksimum: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 Povijesni minimum: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 Trenutna cijena: $ 0.725741 $ 0.725741 $ 0.725741 Saznajte više o cijeni KEWL EXCHANGE (KWL)

KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KEWL EXCHANGE (KWL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KWL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KWL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KWL tokena, istražite KWL cijenu tokena uživo!

KWL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KWL? Naša KWL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

