KEWL EXCHANGE (KWL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 10.95$ 10.95 $ 10.95 Najniža cijena $ 0.275865$ 0.275865 $ 0.275865 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

KEWL EXCHANGE (KWL) cijena u stvarnom vremenu je $0.725741. Tijekom protekla 24 sata, KWLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KWL je $ 10.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.275865.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KWL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KEWL EXCHANGE (KWL)

Tržišna kapitalizacija $ 36.54K$ 36.54K $ 36.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.54K$ 36.54K $ 36.54K Količina u optjecaju 50.35K 50.35K 50.35K Ukupna količina 50,348.12974362614 50,348.12974362614 50,348.12974362614

Trenutačna tržišna kapitalizacija KEWL EXCHANGE je $ 36.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KWL je 50.35K, s ukupnom količinom od 50348.12974362614. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.54K.