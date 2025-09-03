Više o NIPZ

Ketnipz Logotip

Ketnipz Cijena (NIPZ)

Neuvršten

1 NIPZ u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ketnipz (NIPZ)
Ketnipz (NIPZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.28%

+2.28%

Ketnipz (NIPZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NIPZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIPZ je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIPZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ketnipz (NIPZ)

$ 6.04K
$ 6.04K$ 6.04K

--
----

$ 6.04K
$ 6.04K$ 6.04K

997.20M
997.20M 997.20M

997,202,250.414383
997,202,250.414383 997,202,250.414383

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ketnipz je $ 6.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NIPZ je 997.20M, s ukupnom količinom od 997202250.414383. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.04K.

Ketnipz (NIPZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ketnipz u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ketnipz u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ketnipz u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ketnipz u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.11%
60 dana$ 0+34.18%
90 dana$ 0--

Što je Ketnipz (NIPZ)

The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Ketnipz Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ketnipz (NIPZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ketnipz (NIPZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ketnipz.

Provjerite Ketnipz predviđanje cijene sada!

NIPZ u lokalnim valutama

Ketnipz (NIPZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ketnipz (NIPZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIPZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ketnipz (NIPZ)

Koliko Ketnipz (NIPZ) vrijedi danas?
Cijena NIPZ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NIPZ u USD?
Trenutačna cijena NIPZ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ketnipz?
Tržišna kapitalizacija za NIPZ je $ 6.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NIPZ?
Količina u optjecaju za NIPZ je 997.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NIPZ?
NIPZ je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NIPZ?
NIPZ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NIPZ?
24-satni obujam trgovanja za NIPZ je -- USD.
Hoće li NIPZ još narasti ove godine?
NIPZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NIPZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.