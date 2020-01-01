Ketamine Cat (KET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ketamine Cat (KET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ketamine Cat (KET) Informacije KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth. Službena web stranica: https://ketaminecat.com/

Ketamine Cat (KET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ketamine Cat (KET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.10K $ 11.10K $ 11.10K Ukupna količina: $ 981.35M $ 981.35M $ 981.35M Količina u optjecaju: $ 981.35M $ 981.35M $ 981.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.10K $ 11.10K $ 11.10K Povijesni maksimum: $ 0.00071829 $ 0.00071829 $ 0.00071829 Povijesni minimum: $ 0.00000941 $ 0.00000941 $ 0.00000941 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ketamine Cat (KET)

Ketamine Cat (KET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ketamine Cat (KET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KET tokena, istražite KET cijenu tokena uživo!

