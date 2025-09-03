Više o KET

Ketamine Cat Logotip

Ketamine Cat Cijena (KET)

Neuvršten

1 KET u USD cijena uživo:

--
----
+3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena Ketamine Cat (KET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:09:56 (UTC+8)

Ketamine Cat (KET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+3.19%

+6.42%

+6.42%

Ketamine Cat (KET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KET se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +3.19% u posljednjih 24 sata i +6.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ketamine Cat (KET)

$ 11.06K
$ 11.06K$ 11.06K

--
----

$ 11.06K
$ 11.06K$ 11.06K

981.35M
981.35M 981.35M

981,351,033.014899
981,351,033.014899 981,351,033.014899

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ketamine Cat je $ 11.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KET je 981.35M, s ukupnom količinom od 981351033.014899. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.06K.

Ketamine Cat (KET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ketamine Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ketamine Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ketamine Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ketamine Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.19%
30 dana$ 0+14.90%
60 dana$ 0-0.39%
90 dana$ 0--

Što je Ketamine Cat (KET)

KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ketamine Cat (KET)

Službena web-stranica

Ketamine Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ketamine Cat (KET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ketamine Cat (KET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ketamine Cat.

Provjerite Ketamine Cat predviđanje cijene sada!

KET u lokalnim valutama

Ketamine Cat (KET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ketamine Cat (KET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ketamine Cat (KET)

Koliko Ketamine Cat (KET) vrijedi danas?
Cijena KET uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KET u USD?
Trenutačna cijena KET u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ketamine Cat?
Tržišna kapitalizacija za KET je $ 11.06K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KET?
Količina u optjecaju za KET je 981.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KET?
KET je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KET?
KET je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KET?
24-satni obujam trgovanja za KET je -- USD.
Hoće li KET još narasti ove godine?
KET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.