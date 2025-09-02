Kerosene (KEROSENE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00115162 $ 0.00115162 $ 0.00115162 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00115162$ 0.00115162 $ 0.00115162 Najviša cijena ikada $ 0.355143$ 0.355143 $ 0.355143 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +9.91% Promjena cijene (7D) +4.81% Promjena cijene (7D) +4.81%

Kerosene (KEROSENE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00111601. Tijekom protekla 24 sata, KEROSENEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00115162, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEROSENE je $ 0.355143, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEROSENE se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +9.91% u posljednjih 24 sata i +4.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kerosene (KEROSENE)

Tržišna kapitalizacija $ 221.30K$ 221.30K $ 221.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Količina u optjecaju 198.30M 198.30M 198.30M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kerosene je $ 221.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEROSENE je 198.30M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.12M.