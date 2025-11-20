Kepithor Cijena danas

Trenutačna cijena Kepithor (KEPI) danas je $ 0.00240545, s promjenom od 3.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KEPI u USD je $ 0.00240545 po KEPI.

Kepithor trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 109,764, s količinom u optjecaju od 45.63M KEPI. Tijekom posljednja 24 sata, KEPI trgovao je između $ 0.00232233 (niska) i $ 0.00241267 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00475245, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00150493.

U kratkoročnim performansama, KEPI se kretao -0.29% u posljednjem satu i +6.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kepithor (KEPI)

Tržišna kapitalizacija $ 109.76K$ 109.76K $ 109.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 720.24K$ 720.24K $ 720.24K Količina u optjecaju 45.63M 45.63M 45.63M Ukupna količina 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kepithor je $ 109.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEPI je 45.63M, s ukupnom količinom od 299426199.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 720.24K.