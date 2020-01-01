Kenshi (KNS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kenshi (KNS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kenshi (KNS) Informacije Kenshi delivers a versatile and user-friendly platform for crafting tailor-made blockchain solutions. Featuring the Kenshi Deep Index, the Kenshi Custom Oracle Network, the Kenshi Blockchain IoT SDK, and a low-code ecosystem, Kenshi facilitates seamless interaction between Web 2.0 and Web 3.0 data. Službena web stranica: https://kenshi.io Bijela knjiga: https://kenshi.io/docs Kupi KNS odmah!

Kenshi (KNS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kenshi (KNS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.57M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 860.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.82M Povijesni maksimum: $ 0.058945 Povijesni minimum: $ 0.00102435 Trenutna cijena: $ 0.00182355

Kenshi (KNS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kenshi (KNS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KNS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KNS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KNS tokena, istražite KNS cijenu tokena uživo!

