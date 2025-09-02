Kenshi (KNS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00179558 24-satna najviša cijena $ 0.0018707 Najviša cijena ikada $ 0.058945 Najniža cijena $ 0.00102435 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) -0.54% Promjena cijene (7D) +3.36%

Kenshi (KNS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00185691. Tijekom protekla 24 sata, KNStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00179558 i najviše cijene $ 0.0018707, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNS je $ 0.058945, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102435.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNS se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i +3.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kenshi (KNS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.60M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.86M Količina u optjecaju 860.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kenshi je $ 1.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNS je 860.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.