Kensei (KENSEI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kensei (KENSEI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kensei (KENSEI) Informacije $KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together. Službena web stranica: https://kenseishido.xyz Bijela knjiga: https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf Kupi KENSEI odmah!

Kensei (KENSEI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kensei (KENSEI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 546.57K $ 546.57K $ 546.57K Ukupna količina: $ 45.11B $ 45.11B $ 45.11B Količina u optjecaju: $ 45.11B $ 45.11B $ 45.11B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 546.57K $ 546.57K $ 546.57K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Kensei (KENSEI)

Kensei (KENSEI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kensei (KENSEI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KENSEI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KENSEI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KENSEI tokena, istražite KENSEI cijenu tokena uživo!

KENSEI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KENSEI? Naša KENSEI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KENSEI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!