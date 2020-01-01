Kensei (KENSEI) Tokenomika
Kensei (KENSEI) Informacije
$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective.
More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.
Kensei (KENSEI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kensei (KENSEI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Kensei (KENSEI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Kensei (KENSEI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj KENSEI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja KENSEI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku KENSEI tokena, istražite KENSEI cijenu tokena uživo!
KENSEI Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide KENSEI? Naša KENSEI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.