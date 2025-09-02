Više o KENSEI

Kensei Logotip

Kensei Cijena (KENSEI)

Neuvršten

1 KENSEI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Kensei (KENSEI)
Kensei (KENSEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.00%

-10.74%

-10.74%

Kensei (KENSEI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KENSEItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KENSEI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KENSEI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -10.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kensei (KENSEI)

$ 514.70K
$ 514.70K$ 514.70K

--
----

$ 514.70K
$ 514.70K$ 514.70K

45.11B
45.11B 45.11B

45,107,648,757.47986
45,107,648,757.47986 45,107,648,757.47986

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kensei je $ 514.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KENSEI je 45.11B, s ukupnom količinom od 45107648757.47986. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 514.70K.

Kensei (KENSEI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kensei u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kensei u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kensei u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kensei u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ 0+34.71%
60 dana$ 0+1.03%
90 dana$ 0--

Što je Kensei (KENSEI)

$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Kensei Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kensei (KENSEI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kensei (KENSEI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kensei.

Provjerite Kensei predviđanje cijene sada!

KENSEI u lokalnim valutama

Kensei (KENSEI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kensei (KENSEI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KENSEI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kensei (KENSEI)

Koliko Kensei (KENSEI) vrijedi danas?
Cijena KENSEI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KENSEI u USD?
Trenutačna cijena KENSEI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kensei?
Tržišna kapitalizacija za KENSEI je $ 514.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KENSEI?
Količina u optjecaju za KENSEI je 45.11B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KENSEI?
KENSEI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KENSEI?
KENSEI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KENSEI?
24-satni obujam trgovanja za KENSEI je -- USD.
Hoće li KENSEI još narasti ove godine?
KENSEI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KENSEI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:05:57 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.