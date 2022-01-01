Kenji (KENJI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kenji (KENJI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kenji (KENJI) Informacije Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders. Službena web stranica: https://www.kenjimeme.com Bijela knjiga: https://github.com/KenjiMeme/whitepaper/blob/main/KENJIwhitepapersept10.pdf Kupi KENJI odmah!

Kenji (KENJI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kenji (KENJI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.87K $ 17.87K $ 17.87K Ukupna količina: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Količina u optjecaju: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.87K $ 17.87K $ 17.87K Povijesni maksimum: $ 0.00006022 $ 0.00006022 $ 0.00006022 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Kenji (KENJI)

Kenji (KENJI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kenji (KENJI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KENJI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KENJI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KENJI tokena, istražite KENJI cijenu tokena uživo!

