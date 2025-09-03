Kenji (KENJI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) -0.53% Promjena cijene (7D) +0.60% Promjena cijene (7D) +0.60%

Kenji (KENJI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KENJItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KENJI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KENJI se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i +0.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kenji (KENJI)

Tržišna kapitalizacija $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Količina u optjecaju 9.99B 9.99B 9.99B Ukupna količina 9,987,626,064.261148 9,987,626,064.261148 9,987,626,064.261148

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kenji je $ 17.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KENJI je 9.99B, s ukupnom količinom od 9987626064.261148. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.78K.