Kendo AI ($REALKENDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00306172$ 0.00306172 $ 0.00306172 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) +1.28% Promjena cijene (7D) +1.77% Promjena cijene (7D) +1.77%

Kendo AI ($REALKENDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $REALKENDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $REALKENDO je $ 0.00306172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $REALKENDO se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +1.28% u posljednjih 24 sata i +1.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kendo AI ($REALKENDO)

Tržišna kapitalizacija $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.76K$ 19.76K $ 19.76K Količina u optjecaju 986.53M 986.53M 986.53M Ukupna količina 999,180,209.085928 999,180,209.085928 999,180,209.085928

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kendo AI je $ 19.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $REALKENDO je 986.53M, s ukupnom količinom od 999180209.085928. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.76K.