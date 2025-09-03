Više o $REALKENDO

$REALKENDO Informacije o cijeni

$REALKENDO Službena web stranica

$REALKENDO Tokenomija

$REALKENDO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kendo AI Logotip

Kendo AI Cijena ($REALKENDO)

Neuvršten

1 $REALKENDO u USD cijena uživo:

--
----
+1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kendo AI ($REALKENDO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:09:42 (UTC+8)

Kendo AI ($REALKENDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00306172
$ 0.00306172$ 0.00306172

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

+1.28%

+1.77%

+1.77%

Kendo AI ($REALKENDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $REALKENDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $REALKENDO je $ 0.00306172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $REALKENDO se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +1.28% u posljednjih 24 sata i +1.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kendo AI ($REALKENDO)

$ 19.51K
$ 19.51K$ 19.51K

--
----

$ 19.76K
$ 19.76K$ 19.76K

986.53M
986.53M 986.53M

999,180,209.085928
999,180,209.085928 999,180,209.085928

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kendo AI je $ 19.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $REALKENDO je 986.53M, s ukupnom količinom od 999180209.085928. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.76K.

Kendo AI ($REALKENDO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kendo AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kendo AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kendo AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kendo AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.28%
30 dana$ 0+16.57%
60 dana$ 0-25.22%
90 dana$ 0--

Što je Kendo AI ($REALKENDO)

Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Kendo AI ($REALKENDO)

Službena web-stranica

Kendo AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kendo AI ($REALKENDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kendo AI ($REALKENDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kendo AI.

Provjerite Kendo AI predviđanje cijene sada!

$REALKENDO u lokalnim valutama

Kendo AI ($REALKENDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kendo AI ($REALKENDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $REALKENDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kendo AI ($REALKENDO)

Koliko Kendo AI ($REALKENDO) vrijedi danas?
Cijena $REALKENDO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $REALKENDO u USD?
Trenutačna cijena $REALKENDO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kendo AI?
Tržišna kapitalizacija za $REALKENDO je $ 19.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $REALKENDO?
Količina u optjecaju za $REALKENDO je 986.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $REALKENDO?
$REALKENDO je postigao ATH cijenu od 0.00306172 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $REALKENDO?
$REALKENDO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $REALKENDO?
24-satni obujam trgovanja za $REALKENDO je -- USD.
Hoće li $REALKENDO još narasti ove godine?
$REALKENDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $REALKENDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:09:42 (UTC+8)

Kendo AI ($REALKENDO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.