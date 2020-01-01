Kelp Gain (AGETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kelp Gain (AGETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kelp Gain (AGETH) Informacije KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. Službena web stranica: https://kelpdao.xyz/gain/ Kupi AGETH odmah!

Kelp Gain (AGETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kelp Gain (AGETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 84.48M $ 84.48M $ 84.48M Ukupna količina: $ 18.76K $ 18.76K $ 18.76K Količina u optjecaju: $ 18.76K $ 18.76K $ 18.76K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 84.48M $ 84.48M $ 84.48M Povijesni maksimum: $ 5,124.84 $ 5,124.84 $ 5,124.84 Povijesni minimum: $ 1,430.83 $ 1,430.83 $ 1,430.83 Trenutna cijena: $ 4,497.77 $ 4,497.77 $ 4,497.77 Saznajte više o cijeni Kelp Gain (AGETH)

Kelp Gain (AGETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kelp Gain (AGETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGETH tokena, istražite AGETH cijenu tokena uživo!

AGETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AGETH? Naša AGETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AGETH predviđanje cijene tokena odmah!

