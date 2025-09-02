Više o AGETH

Kelp Gain Cijena (AGETH)

Neuvršten

1 AGETH u USD cijena uživo:

$4,536.44
$4,536.44
-2.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Kelp Gain (AGETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:23:06 (UTC+8)

Kelp Gain (AGETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,299.92
$ 4,299.92$ 4,299.92
24-satna najniža cijena
$ 4,647.9
$ 4,647.9$ 4,647.9
24-satna najviša cijena

$ 4,299.92
$ 4,299.92$ 4,299.92

$ 4,647.9
$ 4,647.9$ 4,647.9

$ 5,124.84
$ 5,124.84$ 5,124.84

$ 1,430.83
$ 1,430.83$ 1,430.83

-0.07%

-2.05%

-0.69%

-0.69%

Kelp Gain (AGETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,544.69. Tijekom protekla 24 sata, AGETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,299.92 i najviše cijene $ 4,647.9, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGETH je $ 5,124.84, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,430.83.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGETH se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.05% u posljednjih 24 sata i -0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kelp Gain (AGETH)

$ 85.52M
$ 85.52M$ 85.52M

--
----

$ 85.52M
$ 85.52M$ 85.52M

18.82K
18.82K 18.82K

18,818.02402635025
18,818.02402635025 18,818.02402635025

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kelp Gain je $ 85.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGETH je 18.82K, s ukupnom količinom od 18818.02402635025. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.52M.

Kelp Gain (AGETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kelp Gain u USD iznosila je $ -95.188137473002.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kelp Gain u USD iznosila je $ +1,258.8577699570.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kelp Gain u USD iznosila je $ +3,284.2715834970.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kelp Gain u USD iznosila je $ +1,822.992554711207.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -95.188137473002-2.05%
30 dana$ +1,258.8577699570+27.70%
60 dana$ +3,284.2715834970+72.27%
90 dana$ +1,822.992554711207+66.98%

Što je Kelp Gain (AGETH)

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

Resurs Kelp Gain (AGETH)

Kelp Gain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kelp Gain (AGETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kelp Gain (AGETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kelp Gain.

Provjerite Kelp Gain predviđanje cijene sada!

AGETH u lokalnim valutama

Kelp Gain (AGETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kelp Gain (AGETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kelp Gain (AGETH)

Koliko Kelp Gain (AGETH) vrijedi danas?
Cijena AGETH uživo u USD je 4,544.69 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGETH u USD?
Trenutačna cijena AGETH u USD je $ 4,544.69. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kelp Gain?
Tržišna kapitalizacija za AGETH je $ 85.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGETH?
Količina u optjecaju za AGETH je 18.82K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGETH?
AGETH je postigao ATH cijenu od 5,124.84 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGETH?
AGETH je vidio ATL cijenu od 1,430.83 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGETH?
24-satni obujam trgovanja za AGETH je -- USD.
Hoće li AGETH još narasti ove godine?
AGETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
