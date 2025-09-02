Kelp Gain (AGETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4,299.92 24-satna najviša cijena $ 4,647.9 Najviša cijena ikada $ 5,124.84 Najniža cijena $ 1,430.83 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -2.05% Promjena cijene (7D) -0.69%

Kelp Gain (AGETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,544.69. Tijekom protekla 24 sata, AGETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,299.92 i najviše cijene $ 4,647.9, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGETH je $ 5,124.84, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,430.83.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGETH se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.05% u posljednjih 24 sata i -0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kelp Gain (AGETH)

Tržišna kapitalizacija $ 85.52M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.52M Količina u optjecaju 18.82K Ukupna količina 18,818.02402635025

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kelp Gain je $ 85.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGETH je 18.82K, s ukupnom količinom od 18818.02402635025. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.52M.