Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Informacije rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Službena web stranica: https://kelpdao.xyz/restake/ Bijela knjiga: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Ukupna količina: $ 397.46K $ 397.46K $ 397.46K Količina u optjecaju: $ 397.46K $ 397.46K $ 397.46K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Povijesni maksimum: $ 5,190.42 $ 5,190.42 $ 5,190.42 Povijesni minimum: $ 1,029.61 $ 1,029.61 $ 1,029.61 Trenutna cijena: $ 4,565.13 $ 4,565.13 $ 4,565.13

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RSETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RSETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RSETH tokena, istražite RSETH cijenu tokena uživo!

