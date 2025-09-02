Više o RSETH

Kelp DAO Restaked ETH Logotip

Kelp DAO Restaked ETH Cijena (RSETH)

Neuvršten

1 RSETH u USD cijena uživo:

$4,601.92
-1.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:22:56 (UTC+8)

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1,029.61
24-satna najniža cijena
$ 4,707.66
24-satna najviša cijena

$ 1,029.61
$ 4,707.66
$ 5,190.42
$ 1,029.61
-0.46%

-1.96%

-0.44%

-0.44%

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,602.34. Tijekom protekla 24 sata, RSETHtrgovalo je između najniže cijene $ 1,029.61 i najviše cijene $ 4,707.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSETH je $ 5,190.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,029.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSETH se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -1.96% u posljednjih 24 sata i -0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

$ 1.84B
--
$ 1.84B
399.00K
398,996.0611320753
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kelp DAO Restaked ETH je $ 1.84B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSETH je 399.00K, s ukupnom količinom od 398996.0611320753. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.84B.

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kelp DAO Restaked ETH u USD iznosila je $ -92.165268953216.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kelp DAO Restaked ETH u USD iznosila je $ +1,267.9096922160.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kelp DAO Restaked ETH u USD iznosila je $ +3,299.9620028220.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kelp DAO Restaked ETH u USD iznosila je $ +1,841.7249342642256.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -92.165268953216-1.96%
30 dana$ +1,267.9096922160+27.55%
60 dana$ +3,299.9620028220+71.70%
90 dana$ +1,841.7249342642256+66.71%

Što je Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking

Resurs Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Kelp DAO Restaked ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kelp DAO Restaked ETH.

Provjerite Kelp DAO Restaked ETH predviđanje cijene sada!

RSETH u lokalnim valutama

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RSETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

Koliko Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) vrijedi danas?
Cijena RSETH uživo u USD je 4,602.34 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RSETH u USD?
Trenutačna cijena RSETH u USD je $ 4,602.34. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kelp DAO Restaked ETH?
Tržišna kapitalizacija za RSETH je $ 1.84B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RSETH?
Količina u optjecaju za RSETH je 399.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RSETH?
RSETH je postigao ATH cijenu od 5,190.42 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RSETH?
RSETH je vidio ATL cijenu od 1,029.61 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RSETH?
24-satni obujam trgovanja za RSETH je -- USD.
Hoće li RSETH još narasti ove godine?
RSETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RSETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:22:56 (UTC+8)

