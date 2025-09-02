Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1,029.61 24-satna najviša cijena $ 4,707.66 Najviša cijena ikada $ 5,190.42 Najniža cijena $ 1,029.61 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) -1.96% Promjena cijene (7D) -0.44%

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,602.34. Tijekom protekla 24 sata, RSETHtrgovalo je između najniže cijene $ 1,029.61 i najviše cijene $ 4,707.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSETH je $ 5,190.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,029.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSETH se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -1.96% u posljednjih 24 sata i -0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.84B Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.84B Količina u optjecaju 399.00K Ukupna količina 398,996.0611320753

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kelp DAO Restaked ETH je $ 1.84B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSETH je 399.00K, s ukupnom količinom od 398996.0611320753. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.84B.