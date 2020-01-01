Kekius Maximus (KM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kekius Maximus (KM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kekius Maximus (KM) Informacije Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies. Službena web stranica: https://wearekek.com/ Kupi KM odmah!

Kekius Maximus (KM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kekius Maximus (KM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 950.21K $ 950.21K $ 950.21K Ukupna količina: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Količina u optjecaju: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 950.21K $ 950.21K $ 950.21K Povijesni maksimum: $ 0.01153924 $ 0.01153924 $ 0.01153924 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00095078 $ 0.00095078 $ 0.00095078 Saznajte više o cijeni Kekius Maximus (KM)

Kekius Maximus (KM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kekius Maximus (KM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KM tokena, istražite KM cijenu tokena uživo!

