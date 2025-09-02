Više o KM

Kekius Maximus Logotip

Kekius Maximus Cijena (KM)

Neuvršten

1 KM u USD cijena uživo:

$0.00087807$0.00087807
-5.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Kekius Maximus (KM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:47:05 (UTC+8)

Kekius Maximus (KM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.01990802$ 0.01990802

$ 0$ 0

+0.52%

-5.48%

-2.84%

-2.84%

Kekius Maximus (KM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KM je $ 0.01990802, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KM se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -5.48% u posljednjih 24 sata i -2.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kekius Maximus (KM)

$ 877.68K$ 877.68K

--
$ 877.68K$ 877.68K

999.56M 999.56M

999,560,697.590776 999,560,697.590776

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kekius Maximus je $ 877.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KM je 999.56M, s ukupnom količinom od 999560697.590776. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 877.68K.

Kekius Maximus (KM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kekius Maximus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kekius Maximus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kekius Maximus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kekius Maximus u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.48%
30 dana$ 0+321.43%
60 dana$ 0+250.03%
90 dana$ 0--

Što je Kekius Maximus (KM)

From the Glory of the Roman Empire to the Blockchain Battlefield, Kekius Maximus Leads the Charge to Overthrow All Pretenders.Kekius Maximus:In the Days of the Roman Empire, Kekius Maximus Conquered All. Now, He Returns to Rule the Meme Coin Universe.” • Tell the lore of Kekius Maximus: • Once the greatest ruler in ancient times, Kekius Maximus has been reborn in the crypto age to reclaim his rightful throne. Tired of weak contenders and empty promises, he will lead his loyal followers (the Kek Army) to victory. • A mix of humor, history, and crypto memes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Kekius Maximus (KM)

Službena web-stranica

Kekius Maximus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kekius Maximus (KM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kekius Maximus (KM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kekius Maximus.

Provjerite Kekius Maximus predviđanje cijene sada!

KM u lokalnim valutama

Kekius Maximus (KM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kekius Maximus (KM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kekius Maximus (KM)

Koliko Kekius Maximus (KM) vrijedi danas?
Cijena KM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KM u USD?
Trenutačna cijena KM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kekius Maximus?
Tržišna kapitalizacija za KM je $ 877.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KM?
Količina u optjecaju za KM je 999.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KM?
KM je postigao ATH cijenu od 0.01990802 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KM?
KM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KM?
24-satni obujam trgovanja za KM je -- USD.
Hoće li KM još narasti ove godine?
KM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.