Kekistan Cijena danas

Trenutačna cijena Kekistan (KEK) danas je --, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KEK u USD je -- po KEK.

Kekistan trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,123,728, s količinom u optjecaju od 420.69B KEK. Tijekom posljednja 24 sata, KEK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KEK se kretao -10.83% u posljednjem satu i -16.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kekistan (KEK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kekistan je $ 1.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEK je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.12M.