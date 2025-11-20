KEKE Terminal Cijena danas

Trenutačna cijena KEKE Terminal (KEKE) danas je $ 0.00006675, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KEKE u USD je $ 0.00006675 po KEKE.

KEKE Terminal trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 66,750, s količinom u optjecaju od 999.99M KEKE. Tijekom posljednja 24 sata, KEKE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.028921, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006096.

U kratkoročnim performansama, KEKE se kretao -- u posljednjem satu i -11.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KEKE Terminal (KEKE)

Tržišna kapitalizacija $ 66.75K$ 66.75K $ 66.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.75K$ 66.75K $ 66.75K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,991,684.054156 999,991,684.054156 999,991,684.054156

Trenutačna tržišna kapitalizacija KEKE Terminal je $ 66.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEKE je 999.99M, s ukupnom količinom od 999991684.054156. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.75K.