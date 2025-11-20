Keke Cijena danas

Trenutačna cijena Keke (KEKE) danas je --, s promjenom od 0.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KEKE u USD je -- po KEKE.

Keke trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 99,535, s količinom u optjecaju od 690.00B KEKE. Tijekom posljednja 24 sata, KEKE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00001324, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KEKE se kretao +0.42% u posljednjem satu i -13.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Keke (KEKE)

Tržišna kapitalizacija $ 99.54K$ 99.54K $ 99.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.54K$ 99.54K $ 99.54K Količina u optjecaju 690.00B 690.00B 690.00B Ukupna količina 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

