KEK Cijena danas

Trenutačna cijena KEK (KEKE) danas je --, s promjenom od 1.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KEKE u USD je -- po KEKE.

KEK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 287,445, s količinom u optjecaju od 76.44T KEKE. Tijekom posljednja 24 sata, KEKE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KEKE se kretao -0.04% u posljednjem satu i -24.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KEK (KEKE)

Tržišna kapitalizacija $ 287.45K$ 287.45K $ 287.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 292.49K$ 292.49K $ 292.49K Količina u optjecaju 76.44T 76.44T 76.44T Ukupna količina 77,777,777,777,777.0 77,777,777,777,777.0 77,777,777,777,777.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KEK je $ 287.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEKE je 76.44T, s ukupnom količinom od 77777777777777.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 292.49K.