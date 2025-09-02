Više o KEIRA

Keira Cijena (KEIRA)

1 KEIRA u USD cijena uživo:

$0.00015901
$0.00015901$0.00015901
+1.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Keira (KEIRA)
Keira (KEIRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00288068
$ 0.00288068$ 0.00288068

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.37%

-6.23%

-6.23%

Keira (KEIRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KEIRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEIRA je $ 0.00288068, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEIRA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i -6.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keira (KEIRA)

$ 85.31K
$ 85.31K$ 85.31K

--
----

$ 159.01K
$ 159.01K$ 159.01K

536.49M
536.49M 536.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keira je $ 85.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEIRA je 536.49M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.01K.

Keira (KEIRA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Keira u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Keira u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Keira u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Keira u USD iznosila je $ 0.

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas $ 0 +1.37%
30 dana $ 0 -15.29%
60 dana $ 0 -40.67%
90 dana $ 0 --

Što je Keira (KEIRA)

Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.

Keira Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Keira (KEIRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Keira (KEIRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Keira.

Provjerite Keira predviđanje cijene sada!

KEIRA u lokalnim valutama

Keira (KEIRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Keira (KEIRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KEIRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Keira (KEIRA)

Koliko Keira (KEIRA) vrijedi danas?
Cijena KEIRA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KEIRA u USD?
Trenutačna cijena KEIRA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Keira?
Tržišna kapitalizacija za KEIRA je $ 85.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KEIRA?
Količina u optjecaju za KEIRA je 536.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KEIRA?
KEIRA je postigao ATH cijenu od 0.00288068 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KEIRA?
KEIRA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KEIRA?
24-satni obujam trgovanja za KEIRA je -- USD.
Hoće li KEIRA još narasti ove godine?
KEIRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KEIRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
