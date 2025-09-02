Keira (KEIRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00288068$ 0.00288068 $ 0.00288068 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.37% Promjena cijene (7D) -6.23% Promjena cijene (7D) -6.23%

Keira (KEIRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KEIRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEIRA je $ 0.00288068, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEIRA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i -6.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keira (KEIRA)

Tržišna kapitalizacija $ 85.31K$ 85.31K $ 85.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 159.01K$ 159.01K $ 159.01K Količina u optjecaju 536.49M 536.49M 536.49M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keira je $ 85.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEIRA je 536.49M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.01K.