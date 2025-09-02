KEI Stablecoin (KEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.970599 $ 0.970599 $ 0.970599 24-satna najniža cijena $ 0.988587 $ 0.988587 $ 0.988587 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.970599$ 0.970599 $ 0.970599 24-satna najviša cijena $ 0.988587$ 0.988587 $ 0.988587 Najviša cijena ikada $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Najniža cijena $ 0.946952$ 0.946952 $ 0.946952 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) -0.64% Promjena cijene (7D) -0.64%

KEI Stablecoin (KEI) cijena u stvarnom vremenu je $0.981992. Tijekom protekla 24 sata, KEItrgovalo je između najniže cijene $ 0.970599 i najviše cijene $ 0.988587, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEI je $ 1.052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.946952.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEI se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -0.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KEI Stablecoin (KEI)

Tržišna kapitalizacija $ 224.63K$ 224.63K $ 224.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 224.63K$ 224.63K $ 224.63K Količina u optjecaju 228.75K 228.75K 228.75K Ukupna količina 228,745.6733206345 228,745.6733206345 228,745.6733206345

Trenutačna tržišna kapitalizacija KEI Stablecoin je $ 224.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEI je 228.75K, s ukupnom količinom od 228745.6733206345. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 224.63K.