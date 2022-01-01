Keeta (KTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Keeta (KTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Keeta (KTA) Informacije Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem. Službena web stranica: https://keeta.com Bijela knjiga: https://keeta.com/keetanet-whitepaper-20250312.pdf Kupi KTA odmah!

Keeta (KTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Keeta (KTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 339.17M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 419.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 809.11M Povijesni maksimum: $ 1.68 Povijesni minimum: $ 0.0068199 Trenutna cijena: $ 0.808981

Keeta (KTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Keeta (KTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

KTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KTA? Naša KTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

