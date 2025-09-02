Keeta (KTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.718947 $ 0.718947 $ 0.718947 24-satna najniža cijena $ 0.887805 $ 0.887805 $ 0.887805 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.718947$ 0.718947 $ 0.718947 24-satna najviša cijena $ 0.887805$ 0.887805 $ 0.887805 Najviša cijena ikada $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Najniža cijena $ 0.0068199$ 0.0068199 $ 0.0068199 Promjena cijene (1H) -1.10% Promjena cijene (1D) -6.97% Promjena cijene (7D) -22.64% Promjena cijene (7D) -22.64%

Keeta (KTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.801288. Tijekom protekla 24 sata, KTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.718947 i najviše cijene $ 0.887805, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KTA je $ 1.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0068199.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KTA se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, -6.97% u posljednjih 24 sata i -22.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keeta (KTA)

Tržišna kapitalizacija $ 326.32M$ 326.32M $ 326.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 799.82M$ 799.82M $ 799.82M Količina u optjecaju 407.99M 407.99M 407.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keeta je $ 326.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KTA je 407.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 799.82M.