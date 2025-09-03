Keeshond (KEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.59% Promjena cijene (7D) -10.47% Promjena cijene (7D) -10.47%

Keeshond (KEE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.59% u posljednjih 24 sata i -10.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keeshond (KEE)

Tržišna kapitalizacija $ 45.27K$ 45.27K $ 45.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.40K$ 47.40K $ 47.40K Količina u optjecaju 9.55B 9.55B 9.55B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keeshond je $ 45.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEE je 9.55B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.40K.