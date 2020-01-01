Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Keep Gambling (GAMBLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Keep Gambling (GAMBLE) Informacije Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Keep Gambling (GAMBLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 206.61K $ 206.61K $ 206.61K Ukupna količina: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Količina u optjecaju: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 206.61K $ 206.61K $ 206.61K Povijesni maksimum: $ 0.00971359 $ 0.00971359 $ 0.00971359 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00020669 $ 0.00020669 $ 0.00020669 Saznajte više o cijeni Keep Gambling (GAMBLE)

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Keep Gambling (GAMBLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAMBLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAMBLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAMBLE tokena, istražite GAMBLE cijenu tokena uživo!

