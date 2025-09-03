Keep Gambling (GAMBLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00971359$ 0.00971359 $ 0.00971359 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -6.06% Promjena cijene (1D) +12.91% Promjena cijene (7D) +41.07% Promjena cijene (7D) +41.07%

Keep Gambling (GAMBLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAMBLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAMBLE je $ 0.00971359, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAMBLE se promijenio za -6.06% u posljednjih sat vremena, +12.91% u posljednjih 24 sata i +41.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keep Gambling (GAMBLE)

Tržišna kapitalizacija $ 219.40K$ 219.40K $ 219.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 219.40K$ 219.40K $ 219.40K Količina u optjecaju 999.58M 999.58M 999.58M Ukupna količina 999,577,022.528259 999,577,022.528259 999,577,022.528259

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keep Gambling je $ 219.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAMBLE je 999.58M, s ukupnom količinom od 999577022.528259. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 219.40K.