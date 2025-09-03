Više o GAMBLE

Keep Gambling Cijena (GAMBLE)

1 GAMBLE u USD cijena uživo:

$0.00021707
$0.00021707$0.00021707
+12.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Keep Gambling (GAMBLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:03:20 (UTC+8)

Keep Gambling (GAMBLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00971359
$ 0.00971359$ 0.00971359

$ 0
$ 0$ 0

-6.06%

+12.91%

+41.07%

+41.07%

Keep Gambling (GAMBLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GAMBLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAMBLE je $ 0.00971359, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAMBLE se promijenio za -6.06% u posljednjih sat vremena, +12.91% u posljednjih 24 sata i +41.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keep Gambling (GAMBLE)

$ 219.40K
$ 219.40K$ 219.40K

--
----

$ 219.40K
$ 219.40K$ 219.40K

999.58M
999.58M 999.58M

999,577,022.528259
999,577,022.528259 999,577,022.528259

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keep Gambling je $ 219.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GAMBLE je 999.58M, s ukupnom količinom od 999577022.528259. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 219.40K.

Keep Gambling (GAMBLE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Keep Gambling u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Keep Gambling u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Keep Gambling u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Keep Gambling u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+12.91%
30 dana$ 0+238.64%
60 dana$ 0+209.60%
90 dana$ 0--

Što je Keep Gambling (GAMBLE)

Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.

Resurs Keep Gambling (GAMBLE)

Keep Gambling Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Keep Gambling (GAMBLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Keep Gambling (GAMBLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Keep Gambling.

Provjerite Keep Gambling predviđanje cijene sada!

GAMBLE u lokalnim valutama

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Keep Gambling (GAMBLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAMBLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Keep Gambling (GAMBLE)

Koliko Keep Gambling (GAMBLE) vrijedi danas?
Cijena GAMBLE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAMBLE u USD?
Trenutačna cijena GAMBLE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Keep Gambling?
Tržišna kapitalizacija za GAMBLE je $ 219.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAMBLE?
Količina u optjecaju za GAMBLE je 999.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAMBLE?
GAMBLE je postigao ATH cijenu od 0.00971359 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAMBLE?
GAMBLE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAMBLE?
24-satni obujam trgovanja za GAMBLE je -- USD.
Hoće li GAMBLE još narasti ove godine?
GAMBLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAMBLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.