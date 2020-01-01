Keefer Bunny (KFR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Keefer Bunny (KFR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Keefer Bunny (KFR) Informacije Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Službena web stranica: https://keeferbunny420.carrd.co/ Kupi KFR odmah!

Keefer Bunny (KFR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Keefer Bunny (KFR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 244.74K $ 244.74K $ 244.74K Ukupna količina: $ 930.55M $ 930.55M $ 930.55M Količina u optjecaju: $ 930.55M $ 930.55M $ 930.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 244.74K $ 244.74K $ 244.74K Povijesni maksimum: $ 0.00192059 $ 0.00192059 $ 0.00192059 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00026301 $ 0.00026301 $ 0.00026301 Saznajte više o cijeni Keefer Bunny (KFR)

Keefer Bunny (KFR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Keefer Bunny (KFR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KFR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KFR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KFR tokena, istražite KFR cijenu tokena uživo!

KFR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KFR? Naša KFR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KFR predviđanje cijene tokena odmah!

