Keefer Bunny (KFR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00192059$ 0.00192059 $ 0.00192059 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) +5.25% Promjena cijene (7D) -24.98% Promjena cijene (7D) -24.98%

Keefer Bunny (KFR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KFRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KFR je $ 0.00192059, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KFR se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, +5.25% u posljednjih 24 sata i -24.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keefer Bunny (KFR)

Tržišna kapitalizacija $ 230.17K$ 230.17K $ 230.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 230.17K$ 230.17K $ 230.17K Količina u optjecaju 930.60M 930.60M 930.60M Ukupna količina 930,598,830.246595 930,598,830.246595 930,598,830.246595

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keefer Bunny je $ 230.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KFR je 930.60M, s ukupnom količinom od 930598830.246595. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 230.17K.