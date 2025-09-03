Keanu (KNU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00552793$ 0.00552793 $ 0.00552793 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) +3.56% Promjena cijene (7D) +1.61% Promjena cijene (7D) +1.61%

Keanu (KNU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KNUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNU je $ 0.00552793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNU se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +3.56% u posljednjih 24 sata i +1.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keanu (KNU)

Tržišna kapitalizacija $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K Količina u optjecaju 992.53M 992.53M 992.53M Ukupna količina 992,525,787.160869 992,525,787.160869 992,525,787.160869

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keanu je $ 17.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNU je 992.53M, s ukupnom količinom od 992525787.160869. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.57K.