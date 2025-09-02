KCCPad (KCCPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.442633$ 0.442633 $ 0.442633 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.78% Promjena cijene (7D) +4.78%

KCCPad (KCCPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00138636. Tijekom protekla 24 sata, KCCPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KCCPAD je $ 0.442633, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KCCPAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KCCPad (KCCPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 438.33K$ 438.33K $ 438.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 438.33K$ 438.33K $ 438.33K Količina u optjecaju 316.17M 316.17M 316.17M Ukupna količina 316,172,716.1470412 316,172,716.1470412 316,172,716.1470412

Trenutačna tržišna kapitalizacija KCCPad je $ 438.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KCCPAD je 316.17M, s ukupnom količinom od 316172716.1470412. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.33K.