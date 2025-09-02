Više o KCCPAD

KCCPad Logotip

KCCPad Cijena (KCCPAD)

Neuvršten

1 KCCPAD u USD cijena uživo:

$0.00138636
$0.00138636
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KCCPad (KCCPAD)
KCCPad (KCCPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

--

+4.78%

+4.78%

KCCPad (KCCPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00138636. Tijekom protekla 24 sata, KCCPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KCCPAD je $ 0.442633, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KCCPAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KCCPad (KCCPAD)

$ 438.33K
$ 438.33K$ 438.33K

Trenutačna tržišna kapitalizacija KCCPad je $ 438.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KCCPAD je 316.17M, s ukupnom količinom od 316172716.1470412. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.33K.

KCCPad (KCCPAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KCCPad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KCCPad u USD iznosila je $ +0.0000305257.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KCCPad u USD iznosila je $ +0.0003530807.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KCCPad u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000305257+2.20%
60 dana$ +0.0003530807+25.47%
90 dana$ 0--

Što je KCCPad (KCCPAD)

Trusted launchpad on the KuCoin Community Chain to bring fair opportunity to token holders

Resurs KCCPad (KCCPAD)

Službena web-stranica

KCCPad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KCCPad (KCCPAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KCCPad (KCCPAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KCCPad.

Provjerite KCCPad predviđanje cijene sada!

KCCPAD u lokalnim valutama

KCCPad (KCCPAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KCCPad (KCCPAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KCCPAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KCCPad (KCCPAD)

Koliko KCCPad (KCCPAD) vrijedi danas?
Cijena KCCPAD uživo u USD je 0.00138636 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KCCPAD u USD?
Trenutačna cijena KCCPAD u USD je $ 0.00138636. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KCCPad?
Tržišna kapitalizacija za KCCPAD je $ 438.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KCCPAD?
Količina u optjecaju za KCCPAD je 316.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KCCPAD?
KCCPAD je postigao ATH cijenu od 0.442633 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KCCPAD?
KCCPAD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KCCPAD?
24-satni obujam trgovanja za KCCPAD je -- USD.
Hoće li KCCPAD još narasti ove godine?
KCCPAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KCCPAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
KCCPad (KCCPAD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.