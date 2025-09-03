KCAL (KCAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00109983 $ 0.00109983 $ 0.00109983 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00109983$ 0.00109983 $ 0.00109983 Najviša cijena ikada $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.34% Promjena cijene (1D) +1.06% Promjena cijene (7D) -32.93% Promjena cijene (7D) -32.93%

KCAL (KCAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KCALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00109983, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KCAL je $ 5.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KCAL se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, +1.06% u posljednjih 24 sata i -32.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KCAL (KCAL)

Tržišna kapitalizacija $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Količina u optjecaju 50.00M 50.00M 50.00M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KCAL je $ 43.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KCAL je 50.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.34K.