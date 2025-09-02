Kawz (KAWZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4.78 24-satna najviša cijena $ 7.29 Najviša cijena ikada $ 20.47 Najniža cijena $ 4.78 Promjena cijene (1H) -0.77% Promjena cijene (1D) -14.81% Promjena cijene (7D) +0.77%

Kawz (KAWZ) cijena u stvarnom vremenu je $5.36. Tijekom protekla 24 sata, KAWZtrgovalo je između najniže cijene $ 4.78 i najviše cijene $ 7.29, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAWZ je $ 20.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.78.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAWZ se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -14.81% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kawz (KAWZ)

Tržišna kapitalizacija $ 505.30K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 505.30K Količina u optjecaju 94.32K Ukupna količina 94,323.825758

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kawz je $ 505.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAWZ je 94.32K, s ukupnom količinom od 94323.825758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 505.30K.