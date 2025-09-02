Više o SWP

Kava Swap Logotip

Kava Swap Cijena (SWP)

Neuvršten

1 SWP u USD cijena uživo:

$0.00195038
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Kava Swap (SWP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:05:38 (UTC+8)

Kava Swap (SWP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00195038
24-satna najniža cijena
$ 0.00196498
24-satna najviša cijena

$ 0.00195038
$ 0.00196498
$ 3.46
$ 0
-0.44%

-0.77%

-18.00%

-18.00%

Kava Swap (SWP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0019486. Tijekom protekla 24 sata, SWPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00195038 i najviše cijene $ 0.00196498, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWP je $ 3.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWP se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -18.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kava Swap (SWP)

$ 487.70K
--
$ 487.70K
250.00M
250,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kava Swap je $ 487.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWP je 250.00M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 487.70K.

Kava Swap (SWP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kava Swap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kava Swap u USD iznosila je $ +0.0000136253.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kava Swap u USD iznosila je $ +0.0041743261.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kava Swap u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.77%
30 dana$ +0.0000136253+0.70%
60 dana$ +0.0041743261+214.22%
90 dana$ 0--

Što je Kava Swap (SWP)

Resurs Kava Swap (SWP)

Službena web-stranica

Kava Swap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kava Swap (SWP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kava Swap (SWP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kava Swap.

Provjerite Kava Swap predviđanje cijene sada!

SWP u lokalnim valutama

Kava Swap (SWP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kava Swap (SWP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kava Swap (SWP)

Koliko Kava Swap (SWP) vrijedi danas?
Cijena SWP uživo u USD je 0.0019486 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWP u USD?
Trenutačna cijena SWP u USD je $ 0.0019486. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kava Swap?
Tržišna kapitalizacija za SWP je $ 487.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWP?
Količina u optjecaju za SWP je 250.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWP?
SWP je postigao ATH cijenu od 3.46 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWP?
SWP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWP?
24-satni obujam trgovanja za SWP je -- USD.
Hoće li SWP još narasti ove godine?
SWP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Kava Swap (SWP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

