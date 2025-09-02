Kava Swap (SWP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00195038 24-satna najniža cijena $ 0.00196498 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.46 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) -18.00%

Kava Swap (SWP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0019486. Tijekom protekla 24 sata, SWPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00195038 i najviše cijene $ 0.00196498, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWP je $ 3.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWP se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -18.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kava Swap (SWP)

Tržišna kapitalizacija $ 487.70K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 487.70K Količina u optjecaju 250.00M Ukupna količina 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kava Swap je $ 487.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWP je 250.00M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 487.70K.