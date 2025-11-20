Kava Lend Cijena danas

Trenutačna cijena Kava Lend (HARD) danas je $ 0.00372746, s promjenom od 6.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HARD u USD je $ 0.00372746 po HARD.

Kava Lend trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 502,737, s količinom u optjecaju od 134.79M HARD. Tijekom posljednja 24 sata, HARD trgovao je između $ 0.00370049 (niska) i $ 0.00399831 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.97, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00206758.

U kratkoročnim performansama, HARD se kretao +0.17% u posljednjem satu i -24.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kava Lend (HARD)

Tržišna kapitalizacija $ 502.74K$ 502.74K $ 502.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 745.95K$ 745.95K $ 745.95K Količina u optjecaju 134.79M 134.79M 134.79M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kava Lend je $ 502.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HARD je 134.79M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 745.95K.