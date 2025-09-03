Kattana (KTN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.016453 24-satna najviša cijena $ 0.02131406 Najviša cijena ikada $ 34.36 Najniža cijena $ 0.01174946 Promjena cijene (1H) +1.61% Promjena cijene (1D) +19.59% Promjena cijene (7D) +25.93%

Kattana (KTN) cijena u stvarnom vremenu je $0.02006849. Tijekom protekla 24 sata, KTNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.016453 i najviše cijene $ 0.02131406, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KTN je $ 34.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01174946.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KTN se promijenio za +1.61% u posljednjih sat vremena, +19.59% u posljednjih 24 sata i +25.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kattana (KTN)

Tržišna kapitalizacija $ 49.78K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 200.59K Količina u optjecaju 2.48M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kattana je $ 49.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KTN je 2.48M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 200.59K.