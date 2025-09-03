Više o KATT

KATT Informacije o cijeni

KATT Službena web stranica

KATT Tokenomija

KATT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

KATT DADDY Logotip

KATT DADDY Cijena (KATT)

Neuvršten

1 KATT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena KATT DADDY (KATT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:27:57 (UTC+8)

KATT DADDY (KATT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02903648
$ 0.02903648$ 0.02903648

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

KATT DADDY (KATT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KATTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KATT je $ 0.02903648, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KATT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KATT DADDY (KATT)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 39.46K
$ 39.46K$ 39.46K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KATT DADDY je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KATT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.46K.

KATT DADDY (KATT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KATT DADDY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KATT DADDY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KATT DADDY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KATT DADDY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+12.54%
60 dana$ 0+50.46%
90 dana$ 0--

Što je KATT DADDY (KATT)

KATT DADDY ran the streets of holyweird. from pimpin’ to preaching he did it all. until the fat cats of holyweird rekt his rep wen he wouldn’t sell his soul and his virgin hole. but hes back and ready to take down holyweird, save masculinty for the children and make ur wallet too fat to sit on. "succses is not about how much mony u make, but about the postive impact u have on others and masculinity… and cash" ~Katt Daddy Help $KATT spread tha truth enter your totally real Katt quote in the box below, play with the settings until it looks good, download it and share that shit everywhere. they arrested him, discredited him, and took a few of his nine lives but the peedos of holyweird shoulda known... you can't keep a good pimp down. Tokattnomics 1 billion supply 90% lp 5% CEX 5% marketing

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs KATT DADDY (KATT)

Službena web-stranica

KATT DADDY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KATT DADDY (KATT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KATT DADDY (KATT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KATT DADDY.

Provjerite KATT DADDY predviđanje cijene sada!

KATT u lokalnim valutama

KATT DADDY (KATT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KATT DADDY (KATT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KATT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KATT DADDY (KATT)

Koliko KATT DADDY (KATT) vrijedi danas?
Cijena KATT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KATT u USD?
Trenutačna cijena KATT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KATT DADDY?
Tržišna kapitalizacija za KATT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KATT?
Količina u optjecaju za KATT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KATT?
KATT je postigao ATH cijenu od 0.02903648 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KATT?
KATT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KATT?
24-satni obujam trgovanja za KATT je -- USD.
Hoće li KATT još narasti ove godine?
KATT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KATT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:27:57 (UTC+8)

KATT DADDY (KATT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.