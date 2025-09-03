KatchuSol (KATCHU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00906988$ 0.00906988 $ 0.00906988 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.95% Promjena cijene (1D) +6.31% Promjena cijene (7D) +1.14% Promjena cijene (7D) +1.14%

KatchuSol (KATCHU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KATCHUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KATCHU je $ 0.00906988, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KATCHU se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, +6.31% u posljednjih 24 sata i +1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KatchuSol (KATCHU)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.88K$ 16.88K $ 16.88K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 809,982,401.0 809,982,401.0 809,982,401.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KatchuSol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KATCHU je 0.00, s ukupnom količinom od 809982401.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.88K.